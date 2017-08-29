Электричкам Белорусского направления продлят маршрут на фестиваль "День Бородина"
29.08.2017, 11:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В выходные дни, 2 и 3 сентября, в период проведения Международного военно-исторического праздника "День Бородина-2017" будет продлен маршрут десяти пригородным поездам Белорусского направления МЖД на участке Москва – Бородино.
До станции Бородино продлевается маршрут пригородным поездам отправлением из Москвы в 7:15, 9:14, 15:43 и 17:05. От станции Бородино в Москву можно будет дополнительно вернуться в 11:52, 15:08, 16:38, 18:33 и 21:38.
Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании поездов Белорусского направления, чтобы спланировать поездку на праздник "День Бородина". Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД", сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
До станции Бородино продлевается маршрут пригородным поездам отправлением из Москвы в 7:15, 9:14, 15:43 и 17:05. От станции Бородино в Москву можно будет дополнительно вернуться в 11:52, 15:08, 16:38, 18:33 и 21:38.
Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании поездов Белорусского направления, чтобы спланировать поездку на праздник "День Бородина". Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД", сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Источник: РЖД