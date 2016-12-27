ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиапарк авиакомпании "Уральские авиалинии" пополнился очередным самолётом А320. Общее количество самолётов в парке авиакомпании достигло 38 машин: 20 А320, 11 - А321, 7 - А319. Новый самолёт прилетел в Екатеринбург в минувшие выходные. В настоящее время технические службы авиакомпании выполняют необходимые регламентные работы для подготовки воздушного судна к вылету. Планируется, что свой первый рейс в цветах "Уральских авиалиний" лайнер выполнит уже 27 декабря.

Напомним, авиакомпания "Уральские авиалинии" с 2006 года реализует программу обновления флота - ежегодно в оборот вводятся новые воздушные суда. В планах компании в 2017 году получить ещё 3 самолёта семейства А320, а к 2020 году довести количество самолётов в парке до 50. Все воздушные суда приобретаются авиакомпанией на условиях операционного лизинга.