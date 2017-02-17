Фотовыставка "Самая красивая страна" откроется на Курском вокзале Москвы
17.02.2017, 14:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 февраля 2017 года на Курском вокзале г. Москвы откроется фотовыставка Русского географического общества, на которой будут представлены работы II Всероссийского фотоконкурса РГО "Самая красивая страна".
Выставка пройдет в рамках совместного историко-географического проекта "Дорога открытий" ОАО "РЖД" и Российского географического общества. Гости и пассажиры смогут познакомиться с победителями всех номинаций фотоконкурса.
Фотоконкурс "Самая красивая страна" – это масштабный медиапроект, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые он состоялся в 2015 году, а с 2016 года стал ежегодным. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие – фотографии должны быть сделаны только на территории России.
В этом году на конкурс поступило около 110 тыс. снимков от 23 тыс. российских фотографов, а также фотолюбителей из других стран.
Выставка на Курском вокзале продлится до 17 марта.
Выставка пройдет в рамках совместного историко-географического проекта "Дорога открытий" ОАО "РЖД" и Российского географического общества. Гости и пассажиры смогут познакомиться с победителями всех номинаций фотоконкурса.
Фотоконкурс "Самая красивая страна" – это масштабный медиапроект, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые он состоялся в 2015 году, а с 2016 года стал ежегодным. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие – фотографии должны быть сделаны только на территории России.
В этом году на конкурс поступило около 110 тыс. снимков от 23 тыс. российских фотографов, а также фотолюбителей из других стран.
Выставка на Курском вокзале продлится до 17 марта.