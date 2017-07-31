"Газпромнефть-Аэро" начала заправки самолётов авиакомпании "Аэрофлот" в Сеуле
31.07.2017, 14:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания «Газпромнефть-Аэро», оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти», начала заправки регулярных рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Международном аэропорту Сеула — Инчхон. Объём заправок составит более 22 тыс. тонн авиатоплива в год. Таким образом, общая зарубежная сеть «Газпромнефть-Аэро» увеличилась до 187 аэропортов.
Сеул стал вторым после Пусана городом в Южной Корее, где работает компания. Заправки в стране осуществляются в соответствии с соглашением о сетевом обеспечении авиатопливом, заключённым «Газпромнефть-Аэро» с национальным поставщиком — GS Caltex. Стратегия «Газпромнефть-Аэро» предусматривает дальнейшее расширение международной сети аэропортов, что позволит гарантировать авиаперевозчикам своевременность заправок и оптимальные цены на авиатопливо.
«По итогам 1 полугодия 2017 года общий объем наших зарубежных заправок «Аэрофлота» увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 40 тыс. тонн авиатоплива. Благодаря началу заправок авиакомпании в Сеуле мы рассчитываем на дополнительный рост объёмов реализации за рубежом по итогам года. Развитие топливозаправочной деятельности в крупнейших аэропортах мира является одним из приоритетов «Газпромнефть-Аэро», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.
Сеул стал вторым после Пусана городом в Южной Корее, где работает компания. Заправки в стране осуществляются в соответствии с соглашением о сетевом обеспечении авиатопливом, заключённым «Газпромнефть-Аэро» с национальным поставщиком — GS Caltex. Стратегия «Газпромнефть-Аэро» предусматривает дальнейшее расширение международной сети аэропортов, что позволит гарантировать авиаперевозчикам своевременность заправок и оптимальные цены на авиатопливо.
«По итогам 1 полугодия 2017 года общий объем наших зарубежных заправок «Аэрофлота» увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 40 тыс. тонн авиатоплива. Благодаря началу заправок авиакомпании в Сеуле мы рассчитываем на дополнительный рост объёмов реализации за рубежом по итогам года. Развитие топливозаправочной деятельности в крупнейших аэропортах мира является одним из приоритетов «Газпромнефть-Аэро», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.
Источник: http://www.gazprom-neft.ru