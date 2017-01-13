Грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2016 года составил 721,9 млн. тонн
13.01.2017, 17:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2016 года составил 721,9 млн. тонн (+ 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе объём перевалки сухих грузов составил 335,8 млн. тонн (+ 7,5%), наливных грузов 386,12 (+ 5,9%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 49,7 млн. тонн (+ 40,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 26,5 (+ 6,6%) млн. тонн, наливных грузов 23,17 (+ 121,8%) млн. тонн.
Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 236,58 млн. тонн (+ 2,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 89,7 млн. тонн (+ 2,2%), наливных грузов – 146,8 млн. тонн (+ 2,7%).
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 244 млн. тонн (+ 4,8%), из них объём перевалки сухих грузов составил 105,3 млн. тонн (+ 7,1%), наливных грузов – 138,6 млн. тонн (+ 3,1%).
Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 6,6 млн. тонн (- 9,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 3,1млн. тонн (+ 3,5%), наливных грузов – 2,8 млн. тонн (- 20,6%).
Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 185,5 млн. тонн (+ 8,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 111 млн. тонн (+ 13%), наливных грузов – 74,5 (+ 2,1%) млн. тонн.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 49,7 млн. тонн (+ 40,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 26,5 (+ 6,6%) млн. тонн, наливных грузов 23,17 (+ 121,8%) млн. тонн.
Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 236,58 млн. тонн (+ 2,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 89,7 млн. тонн (+ 2,2%), наливных грузов – 146,8 млн. тонн (+ 2,7%).
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 244 млн. тонн (+ 4,8%), из них объём перевалки сухих грузов составил 105,3 млн. тонн (+ 7,1%), наливных грузов – 138,6 млн. тонн (+ 3,1%).
Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 6,6 млн. тонн (- 9,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 3,1млн. тонн (+ 3,5%), наливных грузов – 2,8 млн. тонн (- 20,6%).
Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 185,5 млн. тонн (+ 8,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 111 млн. тонн (+ 13%), наливных грузов – 74,5 (+ 2,1%) млн. тонн.