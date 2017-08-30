ОРЕАНДА-НОВОСТИ Исправность поездов пригородного железнодорожного сообщения будут проверять с помощью планшетных компьютеров и штрих-кодов. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) создаст и протестирует новую автоматизированную систему проверки подвижного состава. Тестирование начнется с декабря 2017 года. Детали поезда оснастят специальными метками со штрих-кодами. При считывании кода мобильным устройством в базу заносится информация об исправности каждого отдельного узла. Множество штрих-кодов необходимо, чтобы сотрудники, осуществляющие проверку, не пропустили ни одной детали. Если хотя бы один код будет пропущен, система не завершит проверку поезда. А это значит, что его не допустят к работе. Когда проверяющий успешно отметит все детали, информация автоматически поступит в аппарат управления компании.



Для полноценной работы новой системы потребуются три устройства: электронный планшет у работника, модуль в депо для подготовки меток со штрих-кодами и компьютер в аппарате управления ЦППК, куда будут приходить все данные проверки. Эксперимент начнется в декабре текущего года на одном из поездов парка ЦППК. В ноябре инспекторам выдадут необходимое оборудование. Если пилотный проект окажется успешным, система будет внедрена на всех поездах компании.



«Создается новая автоматизированная система для пригородного железнодорожного комплекса. Она позволит с помощью мобильных устройств в режиме реального времени объективно контролировать полноту и качество проведенных работ по техническому обслуживанию подвижного состава. Ответственные работники будут проверять весь поезд, включая все его детали, которые отвечают за исправность состава», — рассказали в пресс-службе ЦППК.



Сейчас инспекторы контролируют исправность подвижного состава, внося письменные пометки в журнал. Это более медленный способ проверки, требующий дополнительного контроля, поскольку не исключен человеческий фактор: работник может не проверить какие-то детали. Автоматизированная система сократит временные затраты и проследит, чтобы инспектор выполнил проверку в полном объеме. Такая работа проводится после каждого рейса.



В ЦППК ожидают снижение количества аварийных ситуаций и поломок, а также повышение уровня качества обслуживания работником подвижного состава. Система позволит оптимизировать затраты на ремонт и обслуживание подвижного состава, повысить уровень безопасности движения.



Центральная пригородная пассажирская компания также обновляет устаревшие составы электропоездов, заменяя их на современны. В сентябре этого года на Курско-Рижском направлении будет курсировать уже 24 электропоезда ЭП2Д, а к концу 2017 года их количество возрастет до 38.



Новый подвижной состав полностью соответствует всем требованиям безопасности. Для комфорта пассажиров обеспечен целый ряд существенных преимуществ: система климат-контроля, туалетные комнаты, доступ к Wi-Fi, условия для проезда и обслуживания маломобильных категорий граждан (откидные аппарели для заезда в вагон, крепления для колясок), эргономичные кресла, внутренние и наружные электронные табло, дополнительные поручни. В перспективе перевозчик собирается приобретать в среднем по 165 вагонов в год. К 2030 году подвижной состав Московского транспортного узла обновится почти на 56 процентов.