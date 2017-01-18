ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 января в Сенегале завершился ралли-марафон Africa Eco Race 2017. Газовый КАМАЗ под управлением Сергея Куприянова вошёл в десятку абсолютного зачёта.

Маршрут ралли состоял из 12 этапов протяжённостью более 6500 км. При этом большую часть пути — 3800 км — занимали скоростные участки: каменистые плато Марокко, пески Мавритании, саванны Сенегала. Дойти до финиша удалось далеко не всем из 52 стартовавших автомобилей, но экипаж газового КАМАЗа справился с испытаниями.

Для команды Сергея Куприянова это уже третья по счёту африканская гонка. Газовый КАМАЗ является единственным в своём классе грузовиком, использующим в качестве топлива природный газ — EcoGas. Благодаря добавлению газа процесс разгона получается быстрее, а на максимальную мощность газовый КАМАЗ выходит на меньших оборотах, что весьма актуально для вязкого песка Африки.

Заправку автомобиля природным газом обеспечил передвижной автогазозаправщик ООО «Газпромгазомоторное топливо». В составе колонны автомобилей технического сопровождения команды «КАМАЗ-мастер» газозаправщик преодолел весь маршрут и бесперебойно осуществлял заправку грузовика на финише каждого этапа марафона. Полной заправки автомобиля хватало на 600–700 км при работе двигателя в газодизельном цикле.

«Россия является мировым лидером по запасам природного газа. Его использование в качестве моторного топлива набирает популярность во всём мире. Газовый КАМАЗ наглядно демонстрирует эффективность, безопасность и экологичность этого вида топлива», — подчеркнул пилот газового КАМАЗа

Сергей Куприянов.