КАМАЗ на природном газе доказал свою эффективность
Маршрут ралли состоял из 12 этапов протяжённостью более 6500 км. При этом большую часть пути — 3800 км — занимали скоростные участки: каменистые плато Марокко, пески Мавритании, саванны Сенегала. Дойти до финиша удалось далеко не всем из 52 стартовавших автомобилей, но экипаж газового КАМАЗа справился с испытаниями.
Для команды Сергея Куприянова это уже третья по счёту африканская гонка. Газовый КАМАЗ является единственным в своём классе грузовиком, использующим в качестве топлива природный газ — EcoGas. Благодаря добавлению газа процесс разгона получается быстрее, а на максимальную мощность газовый КАМАЗ выходит на меньших оборотах, что весьма актуально для вязкого песка Африки.
Заправку автомобиля природным газом обеспечил передвижной автогазозаправщик ООО «Газпромгазомоторное топливо». В составе колонны автомобилей технического сопровождения команды «КАМАЗ-мастер» газозаправщик преодолел весь маршрут и бесперебойно осуществлял заправку грузовика на финише каждого этапа марафона. Полной заправки автомобиля хватало на 600–700 км при работе двигателя в газодизельном цикле.
«Россия является мировым лидером по запасам природного газа. Его использование в качестве моторного топлива набирает популярность во всём мире. Газовый КАМАЗ наглядно демонстрирует эффективность, безопасность и экологичность этого вида топлива», — подчеркнул пилот газового КАМАЗа
Сергей Куприянов.
Справка
Газовый КАМАЗ — специальная модель спортивного грузового автомобиля, в котором в качестве моторного топлива используется компримированный природный газ. Автомобиль создан в 2013 году командой «КАМАЗ-мастер» при поддержке ПАО «Газпром» и банка ВТБ. Цель проекта: демонстрация преимуществ использования природного газа в качестве моторного топлива.