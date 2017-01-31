Кабмин выделил регионам 10 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства
31.01.2017, 15:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России выделило 20 российским регионам 10 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства. Об этом сообщает официальный сайт Кабмина.
«Подписанным распоряжением межбюджетные трансферты в размере 10 млрд рублей распределены между бюджетами 20 субъектов Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов», - говорится в сообщении.
Больше всего средств получат Калужская область и Мордовия (по 1 млрд рублей), а также Свердловская область (910 млн рублей).
Добавим, одной из целей «Единой России», зафиксированной в Программе Партии, является обеспечение реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, по транспортной связанности нашей страны и полноценному обустройству окрестностей городов дорожной сетью в сочетании с современными объектами коммунального хозяйства.
«Подписанным распоряжением межбюджетные трансферты в размере 10 млрд рублей распределены между бюджетами 20 субъектов Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов», - говорится в сообщении.
Больше всего средств получат Калужская область и Мордовия (по 1 млрд рублей), а также Свердловская область (910 млн рублей).
Добавим, одной из целей «Единой России», зафиксированной в Программе Партии, является обеспечение реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, по транспортной связанности нашей страны и полноценному обустройству окрестностей городов дорожной сетью в сочетании с современными объектами коммунального хозяйства.