ОРЕАНДА-НОВОСТИ Строительство Кожуховской линии метро планируется завершить к концу 2018 года, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



По его словам, в работах задействовано более трёх тысяч человек, в дальнейшем количество рабочих планируется увеличить до 4500.



На темпы работ серьёзно влияет погода, отметил заммэра. «Сильные дожди, безусловно, мешают, из-за этого почва напитывается дополнительной влагой, что затрудняет строительство», — пояснил он.



Глава столичного Стройкомплекса также сообщил, что для строительства Кожуховской линии планируется задействовать три тоннелепроходческих комплекса. «Два щита у нас в наличии уже есть, скорее всего, мы еще третий будем привлекать, для того чтобы ускорить сроки строительства. Один щит сейчас освободился в Питере, мы планируем его арендовать, он принадлежит Ленинградскому метрополитену», — сказал Марат Хуснуллин.



По его словам, этот щит имеет диаметр 10 метров, что позволяет строить двухпутные тоннели. «Всего в Москве работает около 25 тоннелепроходческих комплексов, большая часть из них — традиционного для Москвы диаметра шесть метров», — пояснил заммэра.



Протяжённость Кожуховской линии составит более 17 километров. С запуском новой ветки метро станет комфортнее пассажирам, которые пользуются самой загруженной на сегодняшний день линией — Таганско-Краснопресненской.



Кожуховская линия пройдёт от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: они пересекутся в районе станции «Лермонтовский проспект».