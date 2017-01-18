Количество хищений имущества железнодорожного транспорта в границах ОЖД снизилось на 35,9%
18.01.2017, 16:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году в границах Октябрьской магистрали зафиксировано порядка 440 случаев хищения имущества ОАО "РЖД", что на 35,9% меньше, чем в 2015 году. Чаще всего преступники воруют детали верхнего строения пути, как правило, рельсовые скрепления, а также изделия из цветного и чёрного металла. Таким образом, в 2016 году ущерб, нанесённый компании, превысил 10 млн рублей.
Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции, ведомственной охраны железнодорожного транспорта и частных охранных предприятий проводят работу по предотвращению противоправных действий. В прошлом году за хищение имущества ОАО "РЖД" задержано 326 человек.
Октябрьская железная дорога напоминает, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно и влечет за собой уголовную и административную ответственность. Правонарушители могут быть привлечены: к уголовной ответственности по ст. 158 "Кража", ст. 207 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ст. 213 "Хулиганство", ст. 214 "Вандализм", ст. 267 "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения" Уголовного Кодекса РФ; к административной ответственности по ст. 11.1 "Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене" и ст. 11.15 "Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования" Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции, ведомственной охраны железнодорожного транспорта и частных охранных предприятий проводят работу по предотвращению противоправных действий. В прошлом году за хищение имущества ОАО "РЖД" задержано 326 человек.
Октябрьская железная дорога напоминает, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно и влечет за собой уголовную и административную ответственность. Правонарушители могут быть привлечены: к уголовной ответственности по ст. 158 "Кража", ст. 207 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ст. 213 "Хулиганство", ст. 214 "Вандализм", ст. 267 "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения" Уголовного Кодекса РФ; к административной ответственности по ст. 11.1 "Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене" и ст. 11.15 "Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования" Кодекса об административных правонарушениях РФ.