Количество оформленных билетов через терминальные устройства на ДвЖД в январе 2017 года увеличилось на 20%
20.02.2017, 10:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В январе 2017 года в границах Дальневосточной магистрали через терминальные устройства оформлено более 8,9 тыс. проездных документов (+20% к январю 2016 года). В том числе через ТТС, которые позволяют не только оформить проездной документ, но и произвести оплату при помощи банковской карты, в январе реализовано более 1,6 тыс. проездных документов.
На полигоне Дальневосточной железной дороги терминалы для регистрации проездных документов установлены на вокзалах станций Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Тында и Нерюнгри. Транзакционные терминалы самообслуживания функционируют на вокзале станции Хабаровск.
Также пассажирам железнодорожного транспорта доступны услуги заказа, регистрации и покупки билетов через Интернет и сервисные центры.
На полигоне Дальневосточной железной дороги терминалы для регистрации проездных документов установлены на вокзалах станций Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Тында и Нерюнгри. Транзакционные терминалы самообслуживания функционируют на вокзале станции Хабаровск.
Также пассажирам железнодорожного транспорта доступны услуги заказа, регистрации и покупки билетов через Интернет и сервисные центры.