ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Wizz Air, крупнейший лоу-кост авиаперевозчик Центральной и Восточной Европы, объявил сегодня об окончании ещё одного выдающегося года для авиакомпании, ознаменованного рекордным числом перевезённых пассажиров, масштабным расширением сети маршрутов и глобальным признанием качественной работы и обслуживания. За последние двенадцать месяцев WIZZ добавила 9 самолётов в свой флот, увеличила количество предложений 17 новыми направлениями и расширила постоянно растущую сеть авиаперелётов более чем 100 новыми маршрутами.

В 2016 году WIZZ перевезла 23 миллиона пассажиров, что составило 19% роста пассажиропотока в год по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на конец года, авиакомпания соединила 134 пункта назначения в 40 странах, что в общей сложности составило 519 маршрутов. В течение года к флоту WIZZ было добавлено девять сверхэффективных самолётов Airbus A321; было создано более 400 новых рабочих мест; в данное время более 3000 сотрудников работают в компании.

В настоящее время флот Wizz Air состоит из 74 самолётов Airbus A320 и Airbus A321, работающих с 25 баз в 13 странах Центральной и Восточной Европы. Две дополнительные базы, как уже было объявлено, начнут функционировать в Кишинёве, Молдове и Варне, Болгарии с марта и июля 2017 года, соответственно.

В 2016 году постоянное развитие Wizz Air и высокий уровень обслуживания были признаны на мировом уровне, авиакомпания получила престижные награды. WIZZ назвали "Выдающейся авиакомпанией 2016 года" по версии одного из крупнейших поставщиков мультимедийной информации и услуг авиационной отрасли Air Transport World (ATW), а также "Лоу-кост авиакомпанией года" по версии ведущего провайдера независимых исследований и аналитики на рынке авиации - Центра Азиатско-Тихоокеанской авиации (CAPA). Авиакомпания также прошла аудит на соответствие современным требованиям эксплуатационной безопасности IOSA (IATA Operational Safety Audit), глобального критерия безопасности авиакомпаний Международной ассоциации авиационного транспорта.

Самолёт первого международного рейса WIZZ вылетел из Киева в Лондон Лутон в 2008 году и с тех пор WIZZ остаётся приверженной Украине, чтобы предлагать ещё больше интересных возможностей, способных удовлетворить спрос украинских клиентов. В 2017 году второй самолёт Airbus A320 присоединится к киевскому флоту, который в общей сложности поддерживает перелёты по 16 лоу-кост маршрутам в восемь стран из Киева, в том числе в два недавно объявленных направления, рейсы по которым начнут выполняться предстоящим летом. В этом году 750 000 мест на киевские маршруты уже в продаже, что составляет 64% роста пассажиропотока в год по сравнению с предыдущим годом. В течение 2016 года Wizz Air перевезла более 418,000 пассажиров в/из Украины, стимулируя развитие местного рынка труда в сферах авиации и туризма, поддерживая обеспечение 314* рабочих мест в смежных отраслях.

Джозеф Варади (Jozsef Varadi), главный исполнительный директор Wizz Air, сообщил: "2016 стал выдающимся годом для Wizz Air. Поддерживая нашу сильную лидирующую позицию на рынке как крупнейшего лоу-кост авиаперевозчика Центральной и Восточной Европы, мы при этом получили значительное мировое признание за превосходство в обслуживании и безопасности. Эффективная, ультрабюджетная модель работы позволит нам уверенно расти и расширять нашу сеть в дальнейшем, чтобы наилучшим образом удовлетворять спрос пассажиров Wizz Air. Мы будем продолжать предлагать самые низкие тарифы, а также великолепное проведение времени на борту, таким образом предоставляя исключительную ценность для всех наших клиентов".

По рекомендациям Международного совета аэропортов (ACI), на каждый 1 миллион пассажиров должно быть создано 750 рабочих мест в год.