Москвичи стали чаще покупать безлимитные проездные на городской транспорт
06.03.2017, 13:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москвичи начали активнее пользоваться картой «Тройка» и «длинными» билетами. Благодаря этому, не стало таких огромных очередей за проездными, водитель не отвлекается от дороги, чтобы рассчитать пассажира.
По данным Департамента транспорта, в январе 2013 года пассажиры купили у водителей более 14,8 млн билетов, а январе 2017-го - около 4,8 миллиона. У водителя сейчас можно приобрести проездной на одну или две поездки, одна поездка стоит 55 руб.
Это снижение обусловлено ростом популярности безлимитных билетов и карты «Тройка». Этот вид проездного позволяет ездить без ограничений на разных видах транспорта. Они могут быть рассчитаны на сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней. Стоит отметить, что после повышения тарифов в начале этого года, стоимость безлимитных проездов не изменилась.
Особой популярностью пользуется карта «Тройка». С 2013 года количество выданных карт в столице достигло более 11 млн штук.
По данным Департамента транспорта, в январе 2013 года пассажиры купили у водителей более 14,8 млн билетов, а январе 2017-го - около 4,8 миллиона. У водителя сейчас можно приобрести проездной на одну или две поездки, одна поездка стоит 55 руб.
Это снижение обусловлено ростом популярности безлимитных билетов и карты «Тройка». Этот вид проездного позволяет ездить без ограничений на разных видах транспорта. Они могут быть рассчитаны на сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней. Стоит отметить, что после повышения тарифов в начале этого года, стоимость безлимитных проездов не изменилась.
Особой популярностью пользуется карта «Тройка». С 2013 года количество выданных карт в столице достигло более 11 млн штук.