ОРЕАНДА-НОВОСТИ Заместитель Мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что столичные власти приняли решение увеличить составность поездов Московского центрального кольца (МЦК).



По его словам, планируется сократить интервал движения поездов в час пик с шести до четырех минут. Для выполнения этого будет введено 13 дополнительных поездов. Помимо этого, предполагается увеличение составности поездов МЦК. Реализация намечена на 2017-2018 гг.



Максим Ликсутов подчеркнул, что запуск МЦК значительно улучшил транспортную ситуацию в Москве. Благодаря наземному кольцу развитая транспортная инфраструктура появилась в тех районах, где ее раньше не было. Чиновник назвал МЦК проектом десятилетия, который можно сравнить по масштабу и значимости с Московской кольцевой автодорогой.



МЦК начало перевозку пассажиров 10 сентября 2016 года. С шести ТПУ горожане могут пересесть на платформы радиальных направлений железной дороги - на такие направления Московской железной дороги, как Ярославское, Казанское, Савеловское, Белорусское. С 14 ТПУ можно совершить пересадку на станции Московского метрополитена и на наземный городской транспорт. Электропоезда “Ласточка” в час пик движутся с интервалом в шесть минут. Во внепиковое время интервал составляет порядка 12 минут.