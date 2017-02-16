На Рижском направлении восстановлено движение электропоездов
16.02.2017, 15:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Движение электропоездов на Рижском направлении Московской железной дороги осуществляется по графику.
Напомним, вынужденная незапланированная остановка поезда на станции Дедовск произошла из-за травмирования человека, переходящего пути в неположенном месте, и отразилась на графике движения других поездов, которые следовали с увеличенным интервалом.
Диспетчерский аппарат МЖД сделал все от него зависящее, чтобы как можно быстрее ввести движение в штатный режим.
Напомним, вынужденная незапланированная остановка поезда на станции Дедовск произошла из-за травмирования человека, переходящего пути в неположенном месте, и отразилась на графике движения других поездов, которые следовали с увеличенным интервалом.
Диспетчерский аппарат МЖД сделал все от него зависящее, чтобы как можно быстрее ввести движение в штатный режим.