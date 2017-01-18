На Свердловской магистрали в 2016 году проследовало 5,75 тыс. грузовых поездов
18.01.2017, 12:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С января по декабрь 2016 года на СвЖД по согласованному с клиентом расписанию проследовало 5,75 тыс. грузовых поездов, что на 1,2% больше, чем в 2015 году. С использованием данной технологии перевезено 14,2 млн тонн грузов, что составляет более 10% от общей погрузки СвЖД.
Целенаправленная работа по созданию транспортных продуктов с улучшенными потребительскими характеристиками ведется в рамках комплексной программы ОАО "РЖД". В настоящее время на СвЖД на постоянной основе осуществляется графиковая перевозка грузов по 38 направлениям. Пользователями услуги являются крупнейшие российские компании, такие как ЕВРАЗ, "Уралкалий", СИБУР, "Мечел", "Березниковский содовый завод", "УРАЛХИМ", "ТрансКонтейнер", УГМК и др.
Так, в 2016 году по расписанию отправлено 24 поезда с грузом минеральных удобрений из Соликамска и Березников в Забайкальск (далее – в КНР). Также осуществляются перевозки удобрений на экспорт в направлении Автово со станций Березники-Сортировочные и Соликамск (отправлено 267 поездов).
В строительном сегменте были успешно организованы сезонные перевозки щебня по расписанию и возврат порожних вагонов на станцию погрузки на участке Ивдель-1 – Приобье – Ивдель-1. В прошедшем году проследовало 267 маршрутных поездов, в том числе 133 – с порожними вагонами.
С ноября 2016 года на постоянной основе по расписанию осуществляются перевозки грузов (серная кислота) ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод". Уже отправлено 7 поездов.
Напомним, организация движения грузовых поездов по расписанию является одной из действенных мер повышения эффективности перевозочного процесса в интересах клиента. В отличие от традиционных технологических решений, когда грузовые поезда формируются и отправляются "по готовности", отправка грузов по согласованному расписанию дает возможность точного планирования и рационального использования ресурсов как грузовладельцу, так и перевозчику. Воспользоваться услугой могут не только крупные компании, но и предприятия малого и среднего бизнеса с повагонными и групповыми отправками.
Целенаправленная работа по созданию транспортных продуктов с улучшенными потребительскими характеристиками ведется в рамках комплексной программы ОАО "РЖД". В настоящее время на СвЖД на постоянной основе осуществляется графиковая перевозка грузов по 38 направлениям. Пользователями услуги являются крупнейшие российские компании, такие как ЕВРАЗ, "Уралкалий", СИБУР, "Мечел", "Березниковский содовый завод", "УРАЛХИМ", "ТрансКонтейнер", УГМК и др.
Так, в 2016 году по расписанию отправлено 24 поезда с грузом минеральных удобрений из Соликамска и Березников в Забайкальск (далее – в КНР). Также осуществляются перевозки удобрений на экспорт в направлении Автово со станций Березники-Сортировочные и Соликамск (отправлено 267 поездов).
В строительном сегменте были успешно организованы сезонные перевозки щебня по расписанию и возврат порожних вагонов на станцию погрузки на участке Ивдель-1 – Приобье – Ивдель-1. В прошедшем году проследовало 267 маршрутных поездов, в том числе 133 – с порожними вагонами.
С ноября 2016 года на постоянной основе по расписанию осуществляются перевозки грузов (серная кислота) ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод". Уже отправлено 7 поездов.
Напомним, организация движения грузовых поездов по расписанию является одной из действенных мер повышения эффективности перевозочного процесса в интересах клиента. В отличие от традиционных технологических решений, когда грузовые поезда формируются и отправляются "по готовности", отправка грузов по согласованному расписанию дает возможность точного планирования и рационального использования ресурсов как грузовладельцу, так и перевозчику. Воспользоваться услугой могут не только крупные компании, но и предприятия малого и среднего бизнеса с повагонными и групповыми отправками.