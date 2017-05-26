На Замоскворецкой линии метро запустили тематический поезд "Времена и эпохи"
26.05.2017, 17:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Тематический поезд, посвящённый историческому фестивалю «Времена и эпохи», запустили на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Состав будет курсировать в течение июня.
«Пять вагонов посвящены основным исторических эпохам — Античности, Средневековью, XVII, XVIII и XX векам, три вагона со смежными эпохами. Разместили информацию, которая будет полезна и взрослым, и детям, чтобы люди получили больше знаний о нашей истории», - рассказала Анастасия Бобровских, руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы агентства «Ратоборцы».
В первый день работы нового состава от станции «Сокол» до «Коломенской» вместе с пассажирами проехались реконструкторы в доспехах римских легионеров и костюмах солдат эпохи Петра I.
Международный исторический фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» охватит в этом году 30 площадок. С 1 по 12 июня лагеря реконструкторов раскинутся в парках, скверах, на улицах и площадях столицы. В этот раз фестиваль посвятят сразу 12 эпохам — от железного века до начала ХХ столетия.
Центральными площадками станут бульвары, начиная от Тверского и заканчивая Чистопрудным. Последний превратится на время фестиваля в Севастополь XIX века. На одной половине бульвара расположатся артиллерийская позиция Крымской войны и мемориальный комплекс в честь защитников города. На второй воссоздадут площадь 1880–1900-х годов с кафе, фотоателье, музыкально-театральной беседкой.
На Страстном бульваре будут находиться лагеря русской и французской армий 1812 года, а также мирный лагерь, на Петровском можно будет поиграть в солдатики. На Тверской площади оживет Серебряный век со школой изящных искусств, спектаклями, синематографом, поэтическими и музыкальными вечерами. На асфальте Никольской улицы появится линия времени с вехами истории Китай-города, а в Лаврушинском переулке воссоздадут Кадашёвскую слободу XVIII века.
В «Коломенском» к фестивалю возведут копию острога XVII века с надвратной и двумя боковыми башнями. На ее строительство уйдет больше 1100 бревен. 11 июня здесь реконструируют эпизод из Русско-польской войны. На Восточной улице откроется парк осадных орудий XIII–XV веков. Инженеры соберут требушеты, аркбаллисту и катапульту, а гости опробуют их на крепостной стене.
В столичной подземке сейчас курсирует несколько тематических поездов. На Кольцевой линии пассажиры могут проехаться в составе «Легенды кино», посвященном Московскому международному кинофестивалю. На Арбатско-Покровской линии запустили поезд «Акварель», его вагоны украшают натюрморты и пейзажи. По Сокольнической ходит «Красная стрела», по Серпуховско-Тимирязевской — поезд в честь 80-летия «Союзмультфильма», а также тематический состав «Плехановец». Он посвящен Российскому экономическому университету, который в этом году отмечает 110-летний юбилей.
«Пять вагонов посвящены основным исторических эпохам — Античности, Средневековью, XVII, XVIII и XX векам, три вагона со смежными эпохами. Разместили информацию, которая будет полезна и взрослым, и детям, чтобы люди получили больше знаний о нашей истории», - рассказала Анастасия Бобровских, руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы агентства «Ратоборцы».
В первый день работы нового состава от станции «Сокол» до «Коломенской» вместе с пассажирами проехались реконструкторы в доспехах римских легионеров и костюмах солдат эпохи Петра I.
Международный исторический фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» охватит в этом году 30 площадок. С 1 по 12 июня лагеря реконструкторов раскинутся в парках, скверах, на улицах и площадях столицы. В этот раз фестиваль посвятят сразу 12 эпохам — от железного века до начала ХХ столетия.
Центральными площадками станут бульвары, начиная от Тверского и заканчивая Чистопрудным. Последний превратится на время фестиваля в Севастополь XIX века. На одной половине бульвара расположатся артиллерийская позиция Крымской войны и мемориальный комплекс в честь защитников города. На второй воссоздадут площадь 1880–1900-х годов с кафе, фотоателье, музыкально-театральной беседкой.
На Страстном бульваре будут находиться лагеря русской и французской армий 1812 года, а также мирный лагерь, на Петровском можно будет поиграть в солдатики. На Тверской площади оживет Серебряный век со школой изящных искусств, спектаклями, синематографом, поэтическими и музыкальными вечерами. На асфальте Никольской улицы появится линия времени с вехами истории Китай-города, а в Лаврушинском переулке воссоздадут Кадашёвскую слободу XVIII века.
В «Коломенском» к фестивалю возведут копию острога XVII века с надвратной и двумя боковыми башнями. На ее строительство уйдет больше 1100 бревен. 11 июня здесь реконструируют эпизод из Русско-польской войны. На Восточной улице откроется парк осадных орудий XIII–XV веков. Инженеры соберут требушеты, аркбаллисту и катапульту, а гости опробуют их на крепостной стене.
В столичной подземке сейчас курсирует несколько тематических поездов. На Кольцевой линии пассажиры могут проехаться в составе «Легенды кино», посвященном Московскому международному кинофестивалю. На Арбатско-Покровской линии запустили поезд «Акварель», его вагоны украшают натюрморты и пейзажи. По Сокольнической ходит «Красная стрела», по Серпуховско-Тимирязевской — поезд в честь 80-летия «Союзмультфильма», а также тематический состав «Плехановец». Он посвящен Российскому экономическому университету, который в этом году отмечает 110-летний юбилей.