На некоторых улицах Москвы из-за строительных работ ограничили движение
14.03.2017, 13:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На участках Университетской площади, Университетского проспекта и улицы Академика Самарского до 21 марта ограничили движение. Это связано с проведением строительных работ. Полностью перекрыты участки Университетской площади в районе пересечения с Университетским проспектом и улицей Академика Самарского. Кроме того, водители не могут проехать по Университетскому проспекту на пересечении с Университетской площадью, а также по улице Академика Самарского в районе проезда к территории Московского государственного университета.
В связи со строительством участка Северо-Восточной хорды до 28 апреля ограничено движение по первой полосе на улице Косинской в районе дома 43 по Вешняковской улице.
А из-за работ на инженерных коммуникациях ограничили движение на следующих участках:
— до 20 марта — по участку первой полосы 1-й Тверской-Ямской улицы от дома 9 до дома 29;
— до 27 марта — по первой полосе 1-го Ботанического проезда в районе дома 10 по Лазоревому проезду;
— до 1 июня — на участке Садовнической набережной от пересечения с Садовническим проездом до дома 17.
С 16 по 31 марта круглосуточно ограничат движение по первой полосе на Садовой-Спасской улице в районе дома 17/2. С 20 марта по 5 апреля будет закрыт для проезда участок первой полосы 1-й Тверской-Ямской улицы от дома 1 до дома 11.
В связи со строительством участка Северо-Восточной хорды до 28 апреля ограничено движение по первой полосе на улице Косинской в районе дома 43 по Вешняковской улице.
А из-за работ на инженерных коммуникациях ограничили движение на следующих участках:
— до 20 марта — по участку первой полосы 1-й Тверской-Ямской улицы от дома 9 до дома 29;
— до 27 марта — по первой полосе 1-го Ботанического проезда в районе дома 10 по Лазоревому проезду;
— до 1 июня — на участке Садовнической набережной от пересечения с Садовническим проездом до дома 17.
С 16 по 31 марта круглосуточно ограничат движение по первой полосе на Садовой-Спасской улице в районе дома 17/2. С 20 марта по 5 апреля будет закрыт для проезда участок первой полосы 1-й Тверской-Ямской улицы от дома 1 до дома 11.