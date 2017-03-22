На станции Мыс Чуркин ДВЖД достигнут рекорд суточной выгрузки
По мнению начальника Дальневосточного центра управления перевозками Николая Жарикова, динамичный подвод грузовых поездов в условиях сложных инженерных работ в тоннеле стал возможным благодаря тщательному планированию и тесному взаимодействию с портами. Справляться с возрастающими объёмами помогает система "сквозного" планирования, на основе которого участники перевозочного процесса совместно регулируют динамику подвода груза на выгрузочные станции.
Следует отметить слаженную работу и самих грузополучателей – Владивостокского морского рыбного порта, порта Первомайский, холодильного комплекса ОАО "Дальневосточный коммерческий холодильник". Запуск на полную мощность выгрузочных механизмов и устройств, своевременный подход флота и освобождение складских площадей и причалов, ритмичный возврат порожних составов позволили подводить на станцию по 6 грузовых составов ежедневно, что на 2 больше, чем планировалось.
Пропуск поездов по искусственному сооружению в настоящий момент осуществляется в ночное время, в промежутке с 22:00 до 07:00. В остальные часы на объекте работают строительные бригады.