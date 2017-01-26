Начальник ЗСЖД и губернатор Омской области обсудили перспективы сотрудничества по ряду направлений
26.01.2017, 17:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рабочая встреча начальника Западно-Сибирской железной дороги Анатолия Регера и губернатора Омской области Виктора Назарова состоялась 26 января в администрации Омской области. В ходе встречи обсуждались итоги выполнения соглашения о сотрудничестве компании и региона за 2015-2017 годы. Среди ключевых тем – развитие инфраструктуры, работа пригородного железнодорожного транспорта, вывоз продукции предприятий области. Стороны сочли итоги взаимодействия результативными и плодотворными.
В минувшем году в развитие железнодорожной инфраструктуры и обновление тягового подвижного состава на территории Омской области компанией "РЖД" инвестировано 6 млрд рублей. В регион поступило 36 грузовых магистральных электровозов "Синара" и 5 современных маневровых тепловозов.
Кроме того, в рамках заявленных обязательств к 300-летнему юбилею Омска для пассажиров пригородного сообщения построен новый комплекс инфраструктурных объектов на станции Омск-Пассажирский. Среди новшеств – дополнительный 6-й станционный путь, специализированный под прием и отправление пригородных поездов с современной посадочной платформой с навесом, скамейками и электронным табло. На крытом пешеходном переходе пригородного вокзала был расширен турникетный зал со строительством дополнительного лестничного схода на новую посадочную платформу. Здесь же для маломобильных граждан введен в эксплуатацию 5-й лифтовый подъемник. Также в минувшем году в Омской области был запущен в эксплуатацию новый пригородный электропоезд с 8 вагонами.
В свою очередь, правительство Омской области в полном объёме компенсировало выпадающие доходы от государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки, сумма которых за 2016 год составила 169,2 млн рублей.
В минувшем году в развитие железнодорожной инфраструктуры и обновление тягового подвижного состава на территории Омской области компанией "РЖД" инвестировано 6 млрд рублей. В регион поступило 36 грузовых магистральных электровозов "Синара" и 5 современных маневровых тепловозов.
Кроме того, в рамках заявленных обязательств к 300-летнему юбилею Омска для пассажиров пригородного сообщения построен новый комплекс инфраструктурных объектов на станции Омск-Пассажирский. Среди новшеств – дополнительный 6-й станционный путь, специализированный под прием и отправление пригородных поездов с современной посадочной платформой с навесом, скамейками и электронным табло. На крытом пешеходном переходе пригородного вокзала был расширен турникетный зал со строительством дополнительного лестничного схода на новую посадочную платформу. Здесь же для маломобильных граждан введен в эксплуатацию 5-й лифтовый подъемник. Также в минувшем году в Омской области был запущен в эксплуатацию новый пригородный электропоезд с 8 вагонами.
В свою очередь, правительство Омской области в полном объёме компенсировало выпадающие доходы от государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки, сумма которых за 2016 год составила 169,2 млн рублей.