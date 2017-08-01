ОРЕАНДА-НОВОСТИ На станциях метро «Окружная» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена приступили к сооружению платформ, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.



Строить будут в несколько этапов. После укладки жесткого основания армируют основные конструкции и возведут подплатформенные стены, на которые ложится перекрытие платформы. После ее бетонирования выполнят гидроизоляцию и приступят к архитектурной отделке.



Станцию «Окружная» строят на пересечении 3-го Нижнелихоборского и Локомотивного проездов, рядом с одноименной платформой Савеловского направления. Станция «Верхние Лихоборы» расположена на пересечении Бескудниковского бульвара и Дмитровского шоссе.



Андрей Бочкарёв напомнил, что строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии началось еще 25 лет назад, однако по ряду причин было заморожено. Его возобновили в 2011 году.