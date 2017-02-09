ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиакомпания Finnair с 23 апреля 2017 г. вводит дополнительные регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Перевозчик повысит частоту перелётов из Пулково с 14 до 20 в неделю.

Новые рейсы будут отправляться ежедневно с понедельника по пятницу и в воскресенье. Таким образом, во все дни недели, кроме субботы, из Санкт-Петербурга в Хельсинки и обратно будет выполняться три перелёта в сутки. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах ATR 72.

Расширение регулярного расписания позволит на 39% увеличить количество доступных мест для авиапассажиров на маршруте Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург. С запуском дополнительных рейсов пассажиры также смогут выбрать наиболее удобные стыковки для продолжения путешествия в города Европы, Азии и Северной Америки.