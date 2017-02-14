Наземный городской пассажирский транспорт Москвы готов к работе в сложных погодных условиях
14.02.2017, 13:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московский общественный транспорт полностью подготовлен к работе в условиях снегопада, пришедшего накануне в столицу. Специалисты ГУП «Мосгортранс» постоянно контролируют состояние контактной сети электротранспорта и трамвайных путей, также особое внимание уделяется исправности подвижного состава.
Отметим, что вечером и ночью бесперебойную работу городского транспорта обеспечивали 200 линейных работников и более 50 единиц специальной техники. В течение всей ночи трамвайные пути очищали вагоны-снегоочистители.
Сейчас на московских маршрутах курсирует свыше 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Общественный транспорт работает в усиленном режиме.
Отметим, что вечером и ночью бесперебойную работу городского транспорта обеспечивали 200 линейных работников и более 50 единиц специальной техники. В течение всей ночи трамвайные пути очищали вагоны-снегоочистители.
Сейчас на московских маршрутах курсирует свыше 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Общественный транспорт работает в усиленном режиме.