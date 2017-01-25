Новые станции московского метро оборудуют "умными" эскалаторами
25.01.2017, 10:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Энергоэффективные эскалаторы с датчиками движения могут установить на новых станциях метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Чтобы сделать новые станции метро удобными и комфортными для пассажиров, применяются самые современные и инновационные технологии. Например, на новых станциях столичной подземки могут появиться «умные» эскалаторы со специальными датчиками движения», - приводит интернет-портал Стройкомплекса слова М. Хуснуллина.
Заммэра пояснил, что если эскалатор пуст, то сработает система автоматического замедления движения. Если пассажиров нет долгое время, он может полностью остановиться.
«Чтобы сделать новые станции метро удобными и комфортными для пассажиров, применяются самые современные и инновационные технологии. Например, на новых станциях столичной подземки могут появиться «умные» эскалаторы со специальными датчиками движения», - приводит интернет-портал Стройкомплекса слова М. Хуснуллина.
Заммэра пояснил, что если эскалатор пуст, то сработает система автоматического замедления движения. Если пассажиров нет долгое время, он может полностью остановиться.