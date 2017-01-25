ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Энергоэффективные эскалаторы с датчиками движения могут установить на новых станциях метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Чтобы сделать новые станции метро удобными и комфортными для пассажиров, применяются самые современные и инновационные технологии. Например, на новых станциях столичной подземки могут появиться «умные» эскалаторы со специальными датчиками движения», - приводит интернет-портал Стройкомплекса слова М. Хуснуллина.

Заммэра пояснил, что если эскалатор пуст, то сработает система автоматического замедления движения. Если пассажиров нет долгое время, он может полностью остановиться.