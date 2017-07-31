ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За первый месяц работы транспортно-пересадочный узел «Солнечная» принял около 300 тысяч пассажиров. Он соединил станцию пригородных электричек и автобусную станцию.

Около 60 процентов пассажиров узла — пользователи наземного общественного транспорта, 30 процентов — жители окрестных районов Солнцево и Ново-Переделкино, которые приходят на ТПУ пешком, еще 10 процентов — автовладельцы, использующие транспортный узел для пересадки на электричку или автобус.

ТПУ «Солнечная» ввели в эксплуатацию 29 июня.

«В ходе строительства ТПУ был выполнен капитальный ремонт железнодорожных платформ, установлено современное светодиодное освещение, система видеонаблюдения, оборудованы навесы, которые покрывают более 50 процентов площади платформ, что также является дополнительным фактором комфорта», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Здание ТПУ сделано в виде крытого пешеходного моста через железнодорожные пути. Там расположен зал ожидания, действуют четыре грузопассажирских лифта. Также есть электронные табло с информацией о времени прибытия транспорта.

Общая площадь здания — свыше двух тысяч квадратных метров, оно оборудовано современными системами теплоснабжения, освещения, кондиционирования, пожарной безопасности и видеонаблюдения, бесплатными общественными туалетами.