ОАО "РЖД" развивает инфраструктуру транспортного коридора "Север – Юг"
07.02.2017, 14:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОАО "Российские железные дороги" направит в 2017 году на реализацию инвестиционного проекта "Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская" 1,9 млрд рублей.
В текущем году намечен ввод в эксплуатацию 14 км вторых путей на перегоне Ленинск – Заплавное, открытие после реконструкции пункта технического обслуживания локомотивов станции Аксарайская-2. Будет продолжено строительство моста через реку Ахтуба и работы по удлинению путей на станции Волжский.
Всего с начала реализации проекта ОАО "РЖД" вложено свыше 6,6 млрд рублей. Введено в эксплуатацию 67 км железнодорожных путей, в том числе 56 км вторых путей на перегонах и 11 км станционных путей.
Реализация проекта проходит в 2 этапа. На первом этапе ведется строительство вторых путей на участке Трубная – Ахтуба (общей протяжённостью 126,3 км) с удлинением приемо-отправочных путей прилегающих станций и строительством моста через реку Ахтуба. В рамках второго этапа намечена электрификация участка Трубная – Аксарайская.
В текущем году намечен ввод в эксплуатацию 14 км вторых путей на перегоне Ленинск – Заплавное, открытие после реконструкции пункта технического обслуживания локомотивов станции Аксарайская-2. Будет продолжено строительство моста через реку Ахтуба и работы по удлинению путей на станции Волжский.
Всего с начала реализации проекта ОАО "РЖД" вложено свыше 6,6 млрд рублей. Введено в эксплуатацию 67 км железнодорожных путей, в том числе 56 км вторых путей на перегонах и 11 км станционных путей.
Реализация проекта проходит в 2 этапа. На первом этапе ведется строительство вторых путей на участке Трубная – Ахтуба (общей протяжённостью 126,3 км) с удлинением приемо-отправочных путей прилегающих станций и строительством моста через реку Ахтуба. В рамках второго этапа намечена электрификация участка Трубная – Аксарайская.