ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году ОАО "РЖД" ожидает поставку около 1 млн тонн рельсов. Вся рельсовая продукция закупается исключительно у российских производителей.

Так, на предприятиях "ЕВРАЗ" планируется приобрести до 700 тыс. тонн рельсов, у компании "МЕЧЕЛ" – 330 тыс. тонн.

Рельсовая продукция используется ОАО "РЖД" как для нового строительства, так и для ремонта железнодорожных путей.

Для укладки на особо грузонапряжённых или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно термоупрочненные рельсы длиной 100 м.