ОАО "РЖД" в 2017 году планирует закупить около 1 млн тонн рельсов
21.02.2017, 16:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году ОАО "РЖД" ожидает поставку около 1 млн тонн рельсов. Вся рельсовая продукция закупается исключительно у российских производителей.
Так, на предприятиях "ЕВРАЗ" планируется приобрести до 700 тыс. тонн рельсов, у компании "МЕЧЕЛ" – 330 тыс. тонн.
Рельсовая продукция используется ОАО "РЖД" как для нового строительства, так и для ремонта железнодорожных путей.
Для укладки на особо грузонапряжённых или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно термоупрочненные рельсы длиной 100 м.
Так, на предприятиях "ЕВРАЗ" планируется приобрести до 700 тыс. тонн рельсов, у компании "МЕЧЕЛ" – 330 тыс. тонн.
Рельсовая продукция используется ОАО "РЖД" как для нового строительства, так и для ремонта железнодорожных путей.
Для укладки на особо грузонапряжённых или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно термоупрочненные рельсы длиной 100 м.