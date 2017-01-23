ОАО "РЖД" закупило почти 500 новых локомотивов в 2016 году
23.01.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году ОАО "РЖД" на обновление локомотивного парка по инвестпрограмме было направлено 67,9 млрд рублей. Всего было закуплено 493 новых локомотива.
В структуре поставок тягового подвижного состава – 261 электровоз, в том числе 43 пассажирских и 218 грузовых.
Также было закуплено 232 тепловоза. Среди них 118 грузовых, 15 пассажирских и 2 грузопассажирских. Кроме того, парк компании пополнили 97 маневровых тепловозов.
По программе модернизации и продления срока службы в 2016 году отремонтировано 1608 секций локомотивов, из них 1016 секций тепловозов и 592 – электровозов. На эти цели компанией было направлено 5,6 млрд рублей.
В структуре поставок тягового подвижного состава – 261 электровоз, в том числе 43 пассажирских и 218 грузовых.
Также было закуплено 232 тепловоза. Среди них 118 грузовых, 15 пассажирских и 2 грузопассажирских. Кроме того, парк компании пополнили 97 маневровых тепловозов.
По программе модернизации и продления срока службы в 2016 году отремонтировано 1608 секций локомотивов, из них 1016 секций тепловозов и 592 – электровозов. На эти цели компанией было направлено 5,6 млрд рублей.