ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 мая Алтайский край присоединяется к Всероссийской акции «Ночь музеев». В связи с этим в Барнауле продлят работу общественного транспорта.



Два специальных маршрута будут работать до трёх часов ночи 21 мая.



Так, трамвай №1 после 22 часов 35 минут будет двигаться по изменённому маршруту: «Докучаево» - улица Попова - Антона Петрова - Северо-Западная - проспект Ленина - проспект Строителей - проспект Красноармейский - площадь Свободы. Интервал движения - 18 минут.



Маршрут троллейбуса №7 не изменится, но продлится работа транспорта на линии. Интервал движения составит 20 минут.