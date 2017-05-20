Общественный транспорт в столице Алтая будет работать дольше из-за акции "Ночь в музее"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 мая Алтайский край присоединяется к Всероссийской акции «Ночь музеев». В связи с этим в Барнауле продлят работу общественного транспорта.
Два специальных маршрута будут работать до трёх часов ночи 21 мая.
Так, трамвай №1 после 22 часов 35 минут будет двигаться по изменённому маршруту: «Докучаево» - улица Попова - Антона Петрова - Северо-Западная - проспект Ленина - проспект Строителей - проспект Красноармейский - площадь Свободы. Интервал движения - 18 минут.
Маршрут троллейбуса №7 не изменится, но продлится работа транспорта на линии. Интервал движения составит 20 минут.