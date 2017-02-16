Объём инвестиций в развитие Свердловской магистрали в 2017 году составит 30,4 млрд рублей
16.02.2017, 11:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём инвестиционного бюджета Свердловской железной дороги на 2017 год планируется в сумме 30,4 млрд рублей с ростом на 9% к 2016 году и на 18% к – 2015 году.
Наибольшая динамика инвестиционных вложений заложена в крупных инфраструктурных проектах и объектах сетевого значения. Так, на развитие пропускной способности участка Тобольск – Сургут – Коротчаево будет направлено более 7 млрд рублей (с ростом к 2016 году на 1,8 млрд рублей). Выделенные средства позволят обеспечить ввод в эксплуатацию 63,9 км путей на 5 перегонах и 4 разъездах, а также завершить второй этап реконструкции станции Тобольск. При этом будет построено 8,4 тыс. кв. м технологического жилья: два 30-квартирных жилых дома на станциях Салым и Юность Комсомольская.
К началу 2018 года на участке Тобольск – Сургут – Коротчаево работы по строительству вторых путей и разъездов будут завершены, что позволит ОАО "РЖД" в полном объеме выполнять договорные обязательства по вывозу грузов ПАО "НОВАТЭК".
Кроме того, в 2017 году будет продолжено строительство третьего пути на главном ходу Транссиба с электрификацией на участке Косулино – Баженово.
Инвестиции в проекты, связанные с технологической устойчивостью производственного процесса, перевозочной деятельностью и безопасностью движения поездов, составят 7,8 млрд рублей. Средства запланированы на повышение безопасности движения, обновление предприятий путевого комплекса, обновление оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, развитие предприятий локомотивного и вагонного хозяйств.
Инвестиции в развитие путевого комплекса в 2017 году увеличатся с 2 до 7 млрд рублей. В том числе на реконструкцию пути будет направлено почти 4 млрд рублей (планируется обновить 192 км), на приобретение (модернизацию) путевой техники - более 3 млрд рублей.
Для повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла на станции Екатеринбург–Сортировочный будет продолжена масштабная реконструкция четной сортировочной системы. Инвестиции составят 1,4 млрд рублей. Также планируется завершение первого этапа реконструкции станции Седельниково (предусмотрено 252 млн рублей).
Для обеспечения стабильного вывоза растущего грузопотока и организации тяжеловесного движения на направлении Кузбасс – Усть-Луга в границах СвЖД запланированы работы по удлинению приемо-отправочных путей на станции Кунгур.
На обновление и модернизацию парка тягового подвижного состава будет направлено 6,6 млрд рублей. На СвЖД поступит 43 локомотива, в том числе 30 магистральных электровозов новых серий 2ЭС6 "Синара" и 2ЭС10 "Гранит", 12 маневровых тепловозов и 1 газотурбовоз.
На развитие локомотивного комплекса будет направлено 543 млн рублей. Планируется реконструкция пункта технического обслуживания локомотивов в Сургуте, техническое перевооружение депо Войновка, строительство домов отдыха локомотивных бригад на станциях Тобольск и Пермь-Сортировочная.
Наибольшая динамика инвестиционных вложений заложена в крупных инфраструктурных проектах и объектах сетевого значения. Так, на развитие пропускной способности участка Тобольск – Сургут – Коротчаево будет направлено более 7 млрд рублей (с ростом к 2016 году на 1,8 млрд рублей). Выделенные средства позволят обеспечить ввод в эксплуатацию 63,9 км путей на 5 перегонах и 4 разъездах, а также завершить второй этап реконструкции станции Тобольск. При этом будет построено 8,4 тыс. кв. м технологического жилья: два 30-квартирных жилых дома на станциях Салым и Юность Комсомольская.
К началу 2018 года на участке Тобольск – Сургут – Коротчаево работы по строительству вторых путей и разъездов будут завершены, что позволит ОАО "РЖД" в полном объеме выполнять договорные обязательства по вывозу грузов ПАО "НОВАТЭК".
Кроме того, в 2017 году будет продолжено строительство третьего пути на главном ходу Транссиба с электрификацией на участке Косулино – Баженово.
Инвестиции в проекты, связанные с технологической устойчивостью производственного процесса, перевозочной деятельностью и безопасностью движения поездов, составят 7,8 млрд рублей. Средства запланированы на повышение безопасности движения, обновление предприятий путевого комплекса, обновление оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, развитие предприятий локомотивного и вагонного хозяйств.
Инвестиции в развитие путевого комплекса в 2017 году увеличатся с 2 до 7 млрд рублей. В том числе на реконструкцию пути будет направлено почти 4 млрд рублей (планируется обновить 192 км), на приобретение (модернизацию) путевой техники - более 3 млрд рублей.
Для повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла на станции Екатеринбург–Сортировочный будет продолжена масштабная реконструкция четной сортировочной системы. Инвестиции составят 1,4 млрд рублей. Также планируется завершение первого этапа реконструкции станции Седельниково (предусмотрено 252 млн рублей).
Для обеспечения стабильного вывоза растущего грузопотока и организации тяжеловесного движения на направлении Кузбасс – Усть-Луга в границах СвЖД запланированы работы по удлинению приемо-отправочных путей на станции Кунгур.
На обновление и модернизацию парка тягового подвижного состава будет направлено 6,6 млрд рублей. На СвЖД поступит 43 локомотива, в том числе 30 магистральных электровозов новых серий 2ЭС6 "Синара" и 2ЭС10 "Гранит", 12 маневровых тепловозов и 1 газотурбовоз.
На развитие локомотивного комплекса будет направлено 543 млн рублей. Планируется реконструкция пункта технического обслуживания локомотивов в Сургуте, техническое перевооружение депо Войновка, строительство домов отдыха локомотивных бригад на станциях Тобольск и Пермь-Сортировочная.