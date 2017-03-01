Пассажиропоток "Аэроэкспресс" увеличился на 52 процента
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 23 февраля по 26 февраля «Аэроэкспресс» зафиксировал увеличение пассажиропотока на 52 % по сравнению с февральскими праздниками в 2016 году. Всего в эти дни услугами компании-перевозчика воспользовались 84 тыс. 625 пассажиров.
«Мы прогнозировали увеличение пассажиропотока в праздничные дни, ведь благодаря длинным выходным по случаю Дня защитника Отечества в этом году многие россияне смогли отправиться в путешествие», - подчеркнул исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Фёдоров. — «Точность следования поездов «Аэроэкспресс» на данный момент достигла почти 100 %, и мы рады, что пассажиры по-прежнему предпочитают не рисковать опозданием на рейс, а выбирают единственный гарантированный способ вовремя добраться до аэропортов».
Отметим, что в указанный период все рейсы «Аэроэкспресс» выполнялись в соответствии с графиком, перегруженности и сбоя в графике движении поездов зафиксировано не было.