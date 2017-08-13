ОРЕАНДА-НОВОСТИ Аэропорт Пулково в январе-июле 2017 г. обслужил 9 060 022 человека, что на 25% превышает показатель за аналогичный период 2016 г.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за 7 месяцев текущего года вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 5 685 821 человек.



Пассажиропоток на международных воздушных линиях в январе-июле 2017 г. составил 3 374 201 человек, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Количество взлётно-посадочных операций за первые семь месяцев года увеличилось на 17,5% - до 86 357. Объём обслуженной максимальной взлётной массы составил 3 006 995 тонн, рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. достиг 22,7%.



Крупнейшими российскими авиакомпаниями по объёму перевозок в Пулково в январе-июле 2017 г. стали «Россия», «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр». В сумме они обслужили в аэропорту 5 610 972 человека или 61,9% от общего пассажиропотока аэропорта Санкт-Петербурга за указанный период.



Среди иностранных авиакомпаний лидерами первых семи месяцев текущего года стали Lufthansa, «Белавиа», «Узбекистон Хаво Йуллари», KLM, «Эмирейтс». В общей сложности за указанный период они обслужили в Пулково 691 583 человека или 7,6% от суммарного пассажиропотока аэропорта Санкт-Петербурга.



Пассажиропоток аэропорта Пулково в июле 2017 г. составил 1 917 052 человека, что на 23,6% больше показателя за аналогичный период 2016 г.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в июле 2017 г. вырос на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 065 098 человек.



Пассажиропоток на международных воздушных линиях в июле текущего года составил 851 954 человека, превысив показатель июля 2016 г. на 28,5%.



Количество взлётно-посадочных операций в Пулково в июле 2017 г. увеличилось на 17,7% по сравнению с июлем 2016 г. — до 15 684. Объем обслуженной максимальной взлетной массы вырос на 24,5% и составил 577 915 тонн.



В июле 2017 г. аэропорт Пулково отметил 15-летие полётов авиакомпании Air Astana в Санкт-Петербург, встретил полумиллионного пассажира авиакомпании «Победа» за 2017 г., а также анонсировал открытие регулярных рейсов в столицу китайской провинции Сычуань город Чэнду.