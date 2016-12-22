Пассажиры "Аэроэкспресс" получат бесплатный доступ к премиум-подписке ivi+ онлайн-кинотеатра ivi
22.12.2016, 11:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 20 декабря по 31 января все пассажиры «Аэроэкспресс», покупающие билеты на официальном сайте компании www.aeroexpress.ru или через мобильное приложение, получат промокод на подключение премиум-подписки ivi+ от крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi.
Участники программы «Аэроэкспресс Бонус» смогут пользоваться премиум-подпиской ivi+ в течение месяца, а пассажиры, ещё не зарегистрированные в программе лояльности, получат двухнедельный доступ к ivi+.
«Мы рады, что к новогодним праздникам нам и онлайн-кинотеатру ivi удалось сделать подарок пассажирам «Аэроэкспресс», – отмечает исполнительный директор перевозчика Валерий Фёдоров. – «Дорога до аэропорта не займёт много времени, но благодаря бесплатной премиум-подписке ivi+ на фильмы, мультфильмы и сериалы, а также сети Wi-Fi в поездах, ее можно сделать ещё приятней».
Премиум-подписка ivi+ позволяет смотреть лучшие мировые фильмы, мультфильмы и сериалы без рекламы.
Участники программы «Аэроэкспресс Бонус» смогут пользоваться премиум-подпиской ivi+ в течение месяца, а пассажиры, ещё не зарегистрированные в программе лояльности, получат двухнедельный доступ к ivi+.
«Мы рады, что к новогодним праздникам нам и онлайн-кинотеатру ivi удалось сделать подарок пассажирам «Аэроэкспресс», – отмечает исполнительный директор перевозчика Валерий Фёдоров. – «Дорога до аэропорта не займёт много времени, но благодаря бесплатной премиум-подписке ivi+ на фильмы, мультфильмы и сериалы, а также сети Wi-Fi в поездах, ее можно сделать ещё приятней».
Премиум-подписка ivi+ позволяет смотреть лучшие мировые фильмы, мультфильмы и сериалы без рекламы.