Перевозка пассажиров дальнего следования на ГЖД в 2016 году выросла почти на 2%
16.01.2017, 10:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году Горьковской железной дорогой перевезены 42,2 млн пассажиров, что на 2% меньше, чем в 2015 году.
Из этого количества в поездах дальнего следования отправлены 7,3 млн человек – это на 1,9% превышает показатели 2015 года.
Поездами пригородного сообщения воспользовались 34,9 млн пассажиров, что на 2,9% меньше, чем в 2015 году.
Из этого количества в поездах дальнего следования отправлены 7,3 млн человек – это на 1,9% превышает показатели 2015 года.
Поездами пригородного сообщения воспользовались 34,9 млн пассажиров, что на 2,9% меньше, чем в 2015 году.