Как сообщает пресс-служба АО «Сбербанк Лизинг», первая поставка планируется не позднее 30 сентября 2017 года. Всего в распоряжение Московской области до 31 марта 2018 года будет передано 900 автобусов малого класса, 243 – среднего и 615 – большого. «Сбербанк Лизинг» стал победителем электронного аукциона, итоги которого были объявлены 23 августа. Договор на поставку будет заключен в ближайшее время. Общая сумма контракта составит порядка 12 млрд рублей.