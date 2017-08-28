Подмосковье закупит около 1,8 тыс. автобусов через "Сбербанк Лизинг"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «Сбербанк Лизинг» поставит Московской области 1758 новых комфортабельных пассажирских автобусов по заказу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в рамках программы обновления пассажирского транспорта.
Как сообщает пресс-служба АО «Сбербанк Лизинг», первая поставка планируется не позднее 30 сентября 2017 года. Всего в распоряжение Московской области до 31 марта 2018 года будет передано 900 автобусов малого класса, 243 – среднего и 615 – большого. «Сбербанк Лизинг» стал победителем электронного аукциона, итоги которого были объявлены 23 августа. Договор на поставку будет заключен в ближайшее время. Общая сумма контракта составит порядка 12 млрд рублей.