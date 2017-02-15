ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поезда метро на трёх линиях - Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Кольцевой - полностью переведены на единую сеть Wi-Fi "Московский транспорт".

Более 9 тыс. стикеров появились в вагонах поездов метро и МЦК, напоминающих пассажирам о новом названии - MT_FREE. В эту сеть входит бесплатный интернет в автобусах, трамваях, троллейбусах, метро, на МЦК, в поездах и терминалах "Аэроэкспресса". Пассажиры могут подключиться к Wi-Fi-пространству МT_FREE и оставаться онлайн на протяжении всего пути в разных видах транспорта.

Единая сеть Wi-Fi даст возможность пассажирам столичного общественного транспорта регистрироваться в ней только один раз. После этого можно пользоваться MT_FREE в разных видах транспорта, не идентифицируясь через SMS.

Поясняется, что переход на единый стандарт и отключение всех действующих сейчас сетей в транспорте - MosMetro_Free, Mosgortrans_Free, Aeroexpress_Free - происходит поэтапно. Планируется, что процесс завершиться весной этого 2017 г. До конца марта на единую сеть полностью перейдут в поездах на всех линиях метро. Для удобства пассажиров в составах разместят ещё около 16 тыс. информационных стикеров.

50% москвичей активно используют MT_FREE. Ежедневно к сети Wi-Fi на транспорте подключаются до 1,5 миллиона уникальных пользователей.

Оператор единого интернет-пространства MT_FREE, созданного в рамках стратегического сотрудничества с Департаментом транспорта, — компания "МаксимаТелеком".

В дальнейшем к MT_FREE будут подключены сети в пригородных электричках. Таким образом, в столице создана крупнейшая в Европе зона единого доступа к беспроводному интернету.