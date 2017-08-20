ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поезда всех направлений железной дороги Московского транспортного узла оборудуют Wi-Fi до конца 2018 года, сообщил заммэра, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме».



«В моём понимании до конца следующего года поезда всех направлений Московского транспортного узла будут оборудованы бесплатным Wi-Fi», — сказал он.



Максим Ликсутов отметил, что по аналогии с метрополитеном интернет будет бесплатным с обязательным просмотром рекламных роликов — либо без них, но за небольшую плату.



Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: «Молодёжные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ», «Молодые специалисты в сфере ИT и смежных отраслей», «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса», «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов», «Молодые парламентарии и политические лидеры», «Молодые политологи и социологи» и «Молодые специалисты транспортной отрасли».