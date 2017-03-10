ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 6 месяцев со дня открытия Московского центрального кольца (10 сентября 2016 года) услугами проезда в современных электропоездах "Ласточка" воспользовались более 43,5 млн пассажиров.

Наибольший пассажиропоток на МЦК зафиксирован на станции Площадь Гагарина, услугами которой за первые полгода работы воспользовались 4,19 млн человек, а также на станциях Владыкино (3,05 млн человек) и Ботанический сад (2,71 млн человек).

Рекордное количество пассажиров электропоезда "Ласточка" перевезли 1 марта 2017 года – 348,7 тыс. человек.

Согласно плану интеграции МЦК и радиальных направлений Московского железнодорожного узла, разработанному ОАО "РЖД" и правительством Москвы, железнодорожники продолжают строительные работы по улучшению "связки" между радиальными направлениями железной дороги и Московским центральным кольцом. В перспективе это позволит улучшить пешеходную доступность, что значительно повысит комфорт и удобство пассажиров, пользующихся пригородным железнодорожным транспортом и МЦК. Кроме того, для удобства пассажиров электрички стали останавливаться чаще на станциях и остановочных пунктах, расположенных рядом со станциями МЦК.

Напомним, транспортное обслуживание пассажиров МЦК осуществляет ОАО "РЖД" электропоездами "Ласточка" (ЭС2Г) на базе депо Подмосковная. В поездах созданы все условия для комфортной поездки пассажиров, особое внимание уделено удобству маломобильных групп населения. Каждый вагон оборудован собственной климатической установкой, которая обеспечивает комфортный микроклимат в салоне, независимо от времени года.

В настоящее время ОАО "РЖД" проводит планомерную работу по обновлению подвижного состава на МЦК: для железнодорожного кольца была разработана "Ласточка", адаптированная под городские перевозки, с измененной схемой кресел 2+2 (вместо 3+2), поручнями, специальными креплениями для велосипедов и информационными дисплеями, где отображается информация о станциях МЦК и пересадках на метро. Также за счет изменения компоновки кресел в новых электропоездах вместительность увеличилась примерно на 20% до 1,5 тыс. пассажиров. Сегодня на Московском центральном кольце эксплуатируются уже 9 таких "Ласточек". До конца 2017 года запланировано обновить весь подвижной состав, обслуживающий пассажиров МЦК.