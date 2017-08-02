Погрузка на ДвЖДе в июле 2017 года выросла на 4,7%
02.08.2017, 12:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Погрузка в июле 2017 года на ДВЖД составила 4,2 млн тонн, что на 4,7% больше, чем за тот же период прошлого года.
Грузооборот за июль 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% и составил 16,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 6,1% и составил 21,8 млрд тонно-км.
Погрузка за 7 месяцев 2017 года, по оперативным данным, составила 27,7 млн тонн, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
На дороге погружено:
каменного угля – 10,8 млн тонн (-9,3% к январю-июлю 2016 года);
нефтепродуктов – 5,85 млн тонн (+7%);
лесных грузов – 3 млн тонн (+7,2%).
цемента – 767 тыс. тонн (+16,3%);
черных металлов – 148 тыс. тонн (-54,7%);
лома черных металлов – 126 тыс. тонн (-4,6%).
Грузооборот за июль 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% и составил 16,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 6,1% и составил 21,8 млрд тонно-км.
Погрузка за 7 месяцев 2017 года, по оперативным данным, составила 27,7 млн тонн, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
На дороге погружено:
каменного угля – 10,8 млн тонн (-9,3% к январю-июлю 2016 года);
нефтепродуктов – 5,85 млн тонн (+7%);
лесных грузов – 3 млн тонн (+7,2%).
цемента – 767 тыс. тонн (+16,3%);
черных металлов – 148 тыс. тонн (-54,7%);
лома черных металлов – 126 тыс. тонн (-4,6%).
Источник: РЖД