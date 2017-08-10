ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июле 2017 года на Приволжской железной дороге погружено более 3,38 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 13% (или +390 тыс. тонн). Погрузка за 7 месяцев 2017 года превысила 22 млн тонн, что выше уровня показателя аналогичного периода предыдущего года на 12,8%.

С начала года на ПривЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 11,66 млн тонн (+18,6% к январю-июлю 2016 года);

- химических и минеральных удобрений – 1,1 млн тонн (+12,2%);

- строительных грузов – 876,2 тыс. тонн (+31,4%);

- промышленного сырья – 1,15 млн тонн (+18,6%);

- цемента – 1,48 млн тонн (+2,9%);

- зерна – 926,5 тыс. тонн (в 1,8 раз больше);

- кокса – 210,4 тыс. тонн (+4%).