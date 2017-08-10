Погрузка на Приволжской магистрали в июле 2017 года увеличилась на 13%
10.08.2017, 17:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июле 2017 года на Приволжской железной дороге погружено более 3,38 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 13% (или +390 тыс. тонн). Погрузка за 7 месяцев 2017 года превысила 22 млн тонн, что выше уровня показателя аналогичного периода предыдущего года на 12,8%.
С начала года на ПривЖД погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 11,66 млн тонн (+18,6% к январю-июлю 2016 года);
- химических и минеральных удобрений – 1,1 млн тонн (+12,2%);
- строительных грузов – 876,2 тыс. тонн (+31,4%);
- промышленного сырья – 1,15 млн тонн (+18,6%);
- цемента – 1,48 млн тонн (+2,9%);
- зерна – 926,5 тыс. тонн (в 1,8 раз больше);
- кокса – 210,4 тыс. тонн (+4%).
С начала года на ПривЖД погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 11,66 млн тонн (+18,6% к январю-июлю 2016 года);
- химических и минеральных удобрений – 1,1 млн тонн (+12,2%);
- строительных грузов – 876,2 тыс. тонн (+31,4%);
- промышленного сырья – 1,15 млн тонн (+18,6%);
- цемента – 1,48 млн тонн (+2,9%);
- зерна – 926,5 тыс. тонн (в 1,8 раз больше);
- кокса – 210,4 тыс. тонн (+4%).
Источник: РЖД