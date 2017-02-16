Погрузка на ЮВЖД в январе 2017 года превысила прошлогодний показатель на 10%
16.02.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В январе 2017 года со станций на полигоне ЮВЖД отгружено 6 млн 581 тыс. тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 10%.
За этот период на дороге погружено:
нефти и нефтепродуктов – 73 тыс. т (-65% к январю 2016 года);
руды железной и марганцевой – 2 млн 915 тыс. т (+5,3%);
чёрных металлов – 1 млн 420 тыс. т (+13,1%);
лома чёрных металлов – 13 тыс. т (+62,5%);
химических и минеральных удобрений – 125 тыс. т (-3,1%);
цемента – 120 тыс. т (-4%);
зерна – 268 тыс. т (+32,7%);
продуктов перемола – 7 тыс. т (+16,7%);
строительных грузов – 708 тыс. т (+34,1%).
За этот период на дороге погружено:
нефти и нефтепродуктов – 73 тыс. т (-65% к январю 2016 года);
руды железной и марганцевой – 2 млн 915 тыс. т (+5,3%);
чёрных металлов – 1 млн 420 тыс. т (+13,1%);
лома чёрных металлов – 13 тыс. т (+62,5%);
химических и минеральных удобрений – 125 тыс. т (-3,1%);
цемента – 120 тыс. т (-4%);
зерна – 268 тыс. т (+32,7%);
продуктов перемола – 7 тыс. т (+16,7%);
строительных грузов – 708 тыс. т (+34,1%).