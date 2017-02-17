ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 20 февраля возобновляется прямой рейс в Уфу.

Авиакомпания Dexter будет выполнять рейсы из Чебоксар трижды в неделю (понедельник, среду, пятницу).

Тип самолета — «Pilatus» РС-12.

Время в пути 1 час 50 минут. Продажа билетов откроется в ближайшее время.