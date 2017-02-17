Прямой авиарейс в Уфу из Чебоксар будет возобновлён с 20 февраля
17.02.2017, 12:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 20 февраля возобновляется прямой рейс в Уфу.
Авиакомпания Dexter будет выполнять рейсы из Чебоксар трижды в неделю (понедельник, среду, пятницу).
Тип самолета — «Pilatus» РС-12.
Время в пути 1 час 50 минут. Продажа билетов откроется в ближайшее время.
Авиакомпания Dexter будет выполнять рейсы из Чебоксар трижды в неделю (понедельник, среду, пятницу).
Тип самолета — «Pilatus» РС-12.
Время в пути 1 час 50 минут. Продажа билетов откроется в ближайшее время.