ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании воздушной гавани Санкт-Петербурга по итогам 2016 года. Лауреаты 11 номинаций были объявлены на традиционной ежегодной церемонии LED Together, которая состоялась 20 января 2017 года.

В номинации «Наиболее динамично развивающаяся авиакомпания в категории более 300 тыс. пассажиров в год» победителем второй раз признана S7 Airlines. В 2016 году абсолютный прирост пассажиропотока авиакомпании в Пулково составил более 360 тыс. человек, количество взлёт-посадок возросло на 2300 операций. S7 Airlines из года в год увеличивает своё присутствие на рынке Санкт-Петербурга.

Наиболее динамично развивающейся авиакомпанией в категории от 50 тыс. до 300 тыс. пассажиров в год стала авиакомпания «Победа». Абсолютный прирост пассажиропотока авиаперевозчика в Пулково в 2016 г. превысил 206 тыс. человек, количество взлет-посадок возросло на 1200 операций по сравнению с 2015 г. Маршрутная сеть авиакомпании из Санкт-Петербурга представлена 9 российскими направлениями.

Первенство в номинации «Наиболее динамично развивающаяся авиакомпания в категории от 10 тыс. до 50 тыс. пассажиров в год» завоевала авиакомпания China Southern Airlines, крупнейший перевозчик Азии. В 2016 г. авиакомпания обслужила в Пулково на 15 тыс. пассажиров больше, чем годом ранее, количество взлёт-посадок за год выросло на 120 операций. China Southern Airlines выполняет из Пулково перелеты по маршруту Санкт-Петербург — Урумчи — Ланьчжоу.

Победу в номинации «Наиболее динамично развивающийся зарубежный перевозчик» одержала национальная авиакомпания Латвии airBaltic. В 2016 г. абсолютный прирост пассажиропотока перевозчика в Пулково составил 35 тыс. человек, число взлёт-посадок увеличилось на 400 операций. В течение 2016 г. авиакомпания выполняла из Пулково в Ригу до четырех рейсов в день, предлагая удобные стыковки с пунктами Европы.

В номинации «Наиболее динамично развивающийся перевозчик стран СНГ» победителем стал национальный перевозчик Казахстана Air Astana. По итогам 2016 г. абсолютный прирост пассажиропотока авиакомпании в Пулково превысил 31 тыс. человек, количество взлет-посадок возросло на 240 операций.

Наиболее динамично развивающимся региональным перевозчиком признан «Комиавиатранс». Абсолютный прирост пассажиропотока авиакомпании в Пулково составил 17 тыс. человек, количество взлёт-посадок выросло на 540 операций. Перевозчик значительно увеличил своё присутствие на рынке Санкт-Петербурга по итогам 2016 г. Маршрутная сеть «Комиавиатранс» из Пулково включает 9 городов России.

Лидером в номинации «Наиболее динамично развивающаяся новая авиакомпания» названа авиакомпания China Eastern Airlines. Перевозчик начал выполнять рейсы из Шанхая в Санкт-Петербург в июне 2016 г. с частотой 3 раза в неделю. В 2016 г. авиакомпания перевезла 20 тыс. пассажиров и выполнила 100 взлет-посадок.

Авиакомпания Air Serbia, национальный перевозчик Сербии, завоевала награду в номинации «Наиболее успешное новое направление» за открытие прямых регулярных рейсов в Белград. Перевозчик приступил к полетам из Пулково в столицу Сербии 18 июня 2016 г. с частотой 3 раза в неделю и предоставил пассажирам удобные стыковки с пунктами Европы. За 2016 г. между Санкт-Петербургом и Белградом было перевезено 12 тыс. пассажиров, авиакомпания выполнила в Пулково 120 взлет-посадок.

Наградой «За наибольший вклад в развитие туризма» отмечена греческая авиакомпания Ellinair. Реализуя обширную полетную программу, Ellinair сделала Грецию ещё более доступной для жителей Санкт-Петербурга. В 2016 г. перевозчик обслужил в Пулково около 29 тыс. пассажиров, выполнил 220 взлет-посадок. География полетов Ellinair из Санкт-Петербурга представлена 4 курортными греческими направлениями, в том числе уникальными для аэропорта, куда перевозчик выполняет регулярные рейсы.

Лауреатом номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети» стала авиакомпания «Уральские авиалинии». Перевозчик активно наращивает свое присутствие на рынке Санкт-Петербурга. За 2016 г. абсолютный прирост пассажиропотока авиакомпании в Пулково составил 311 тыс. человек, количество взлёт-посадок возросло на 1900 операций. Маршрутная сеть авиакомпании из Санкт-Петербурга представлена как российскими, так и зарубежными городами и насчитывает более 30 направлений.

Авиакомпания «Россия», базовый перевозчик Пулково, завоевала победу в номинации «Выбор пассажиров», набрав наибольшее количество голосов по результатам опроса в официальных группах аэропорта в социальных сетях. Пассажиры оценивали такие критерии, как стоимость перелёта, удобное расписание, сервис и комфорт. В 2016 г. авиакомпания «Россия» увеличила пассажиропоток в Пулково на более чем на 87 тыс. человек по сравнению с 2015 г.