"РЖД" увеличивает количество рейсов поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом
14.02.2017, 17:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В целях обеспечения перевозок пассажиров высокоскоростными поездами "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО "РЖД" увеличивает количество рейсов в марте.
Так, с 1 по 31 марта ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать поезда Сапсан № 759 Санкт-Петербург - Москва и № 774 Москва - Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург - Москва - Санкт-Петербург
Так, с 1 по 31 марта ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать поезда Сапсан № 759 Санкт-Петербург - Москва и № 774 Москва - Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург - Москва - Санкт-Петербург
|
Номер поезда
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Даты
|
759
|
09:10
|
13:00
|
ежедневно, кроме суббот и воскресений и 7-8 марта (ранее были назначены "по датам")
|
774
|
17:30
|
21:20
Продажа билетов на данные поезда будет открыта в ближайшее время во всех железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте ОАО "РЖД".