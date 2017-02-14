ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В целях обеспечения перевозок пассажиров высокоскоростными поездами "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО "РЖД" увеличивает количество рейсов в марте.

Так, с 1 по 31 марта ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать поезда Сапсан № 759 Санкт-Петербург - Москва и № 774 Москва - Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург - Москва - Санкт-Петербург

Номер поезда

Время отправления

Время прибытия

Даты

759

09:10

13:00

ежедневно, кроме суббот и воскресений и 7-8 марта (ранее были назначены "по датам")

774

17:30

21:20

Продажа билетов на данные поезда будет открыта в ближайшее время во всех железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте ОАО "РЖД".