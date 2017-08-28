ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "РЖД Логистика", крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, в первом полугодии 2017 года обработал 30,5 млн тонн грузов, что на 5% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Выручка компании в отчетном периоде выросла на 37% и составила 15,1 млрд рублей.

Рост продемонстрировали все основные показатели эффективности работы АО "РЖД Логистика". Это связано, в первую очередь, с расширением клиентской базы и улучшением качества предоставляемых сервисов по ключевым направлениям бизнеса логистического оператора.

Основные финансовые показатели, млн рублей

Наименование показателя 1 половина 2016 года 1 половина 2017 года Динамика Выручка, в том числе: 11 036 15 138 +37% Грузовая логистика 3 047 5 340 +75% Контейнерный транзит 1 417 3 219 +127% РЖД Экспресс 338 547 +62% Логистический аутсорсинг 807 898 +11% Операционная прибыль 1 031 1 375 +33%

В I полугодии 2017 года был достигнут рекордный показатель роста объема перевозок в рамках направления логистического аутсорсинга и грузовой логистики: по сравнению с первым полугодием 2016 года он вырос в 2,2 раза — до 8,3 млн тонн. В сегменте грузовой логистики ключевыми клиентами компании являются ЕВРАЗ, СУЭК, Сибуглемет, Сибантрацит. "РЖД Логистика" также оказывала услуги логистического аутсорсинга (управление транспортной инфраструктурой предприятия) десяткам промышленных производственных объектов. Наиболее значимыми клиентами в этом сегменте являются ЕВРАЗ, группа "Мечел", группа "Северсталь", "Гардиан" и "Форд Соллерс Холдинг".

Существенный рост продемонстрировали контейнерные перевозки, организованные "РЖД Логистикой" совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge (FELB): их объём вырос в 1,8 раза до 63,2 тыс. ДФЭ. Из них основная часть пришлась на транзитные перевозки по направлениям Европа – Китай – Европа — 55,9 тыс. ДФЭ. В сфере контейнерного транзита "РЖД Логистика" работает на всех трёх погранпереходах: Достык (через Казахстан), Забайкальск (через Россию) и Наушки (через Монголию). Объём импорта из Китая в Россию составил 5,2 тыс. ДФЭ, внутренних перевозок – 1,4 тыс. ДФЭ, экспорта — 0,7 тыс. ДФЭ. Наиболее востребованными маршрутами в отчётном периоде стали Брест – Забайкальск, Чунцин – Дуйсбург, Ченду – Лодзь, Сучжоу – Варшава, Дуйсбург – Чунцин и Чанша – Варшава.

Сервис по перевозке мелких и сборных партий грузов "РЖД Экспресс" также активно расширялся — объём перевозок составил 140 тыс. тонн, что на 85% больше, чем в I полугодии 2016 года. Количество обработанных заказов выросло на 15% до 13 тыс. единиц. В основном, данным сервисом пользовались коммерческие компании, предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе осуществляющие поставки продукции в интересах холдинга РЖД.

В целом, в транспортировке всего объёма грузов с января по июнь было задействовано более 550 тыс. единиц различного транспорта (показатель включает перевозки в рамках направлений грузовой логистики, контейнерного транзита, комплексного транспортно-логистического обслуживания, логистического аутсорсинга и сервиса "РЖД Экспресс").