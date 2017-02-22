Расписание электричек на перегоне Зелёный Бор – Болшево Ярославского направления МЖД изменится 27 февраля
22.02.2017, 10:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 февраля на однопутном участке Зелёный Бор – Болшево Ярославского направления Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов. Ремонт железнодорожники проведут в дневной период – с 11:10 до 15:10.
Обращаем внимание пассажиров, что в период технологического "окна" несколько дневных электропоездов не будут курсировать на участках Болшево – Зелёный Бор и Болшево – Фрязино.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и планировать маршруты поездок заранее.
Обращаем внимание пассажиров, что в период технологического "окна" несколько дневных электропоездов не будут курсировать на участках Болшево – Зелёный Бор и Болшево – Фрязино.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и планировать маршруты поездок заранее.