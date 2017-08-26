ОРЕАНДА-НОВОСТИ С понедельника, 28 августа, будет продлена работа автобуса № 1147, который следует от станции метро «Тропарево» до остановки «Таможенный пост» в Сколкове.



Последний автобус от метро будет отправляться в 20:25 вместо 19:00, а от остановки «Таможенный пост» в Сколкове — в 21:00 вместо 19:40.



Кроме того, 28 августа с увеличенными интервалами могут следовать автобусы и троллейбусы по нескольким маршрутам в центре Москвы. Вечером по Спартаковской и Нижней Красносельской улицам, Елоховскому проезду, а также по улицам Иерусалимской, Стройковской и Талалихина пройдут шествия. Из-за этого с 18:15 до окончания мероприятия могут увеличиться интервалы движения автобусов М3, Т25, Т88 и троллейбуса № 22, а с 19:00 — автобуса № 74.