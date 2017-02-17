Рост перевозок экспортных грузов в направлении дальневосточных портов в январе 2017 года превысил 7,4%
17.02.2017, 11:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Дальневосточной железной дороге зафиксирован рост перевозок экспортных грузов в направлении тихоокеанских портов и нефтебаз. В январе текущего года на припортовых станциях магистрали ежедневно в среднем выгружалось 4175 вагонов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 289 вагонов в сутки.
Ещё более внушительную динамику демонстрирует данный сегмент перевозок в феврале. Так, за 16 дней текущего месяца среднесуточная выгрузка в портах и нефтебазах составила 4223 вагона (+366 вагонов к аналогичному периоду 2016 года).
Ещё более внушительную динамику демонстрирует данный сегмент перевозок в феврале. Так, за 16 дней текущего месяца среднесуточная выгрузка в портах и нефтебазах составила 4223 вагона (+366 вагонов к аналогичному периоду 2016 года).