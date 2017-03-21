ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ведущее в глобальной авиатранспортной отрасли аналитическое агентство Centre for Aviation (CAPA) опубликовало исследование о деятельности Группы "Аэрофлот". Как подчёркивается в докладе, в результате стратегической трансформации Группа добилась выдающихся результатов, примером которых могут служить итоги 2016 года.

Переход Аэрофлота на мультибрендовую платформу, которая охватывает все сегменты рынка, обусловил быстрый рост масштабов деятельности Группы, подчёркивают авторы исследования. За период с 2009 по 2016 год годовой пассажиропоток группы увеличился практически в четыре раза, процент занятости пассажирских кресел улучшился на 11,3 процентных пункта, а выручка выросла почти в пять раз.

По признанию экспертов, рост Аэрофлота в 2016 году "выбился из общего негативного тренда на российском рынке", где авиаперевозки упали на 4,1%.

Перевезённые Группой "Аэрофлот" 43,4 млн пассажиров в 2016 году ставят её на седьмое место среди европейски групп авиакомпаний по пассажиропотоку, сообщает аналитический центр.

В 2016 году Группа "Аэрофлот" добилась лучших показателей чистой и операционной прибыли, по меньшей мере, с начала десятилетия. А операционная маржа, которая составила 12,8%, была лучше, чем у других ведущих европейских групп аналогичной бизнес-модели. По показателю операционной маржи Группа "Аэрофлот" немного опередила группу IAG, объединяющую авиакомпании British Airways и Iberia, с показателем 11,2% и уверенно обогнала Air France-KLM с показателем 4,2%.

"Период роста пассажиропотока, выручки и рентабельности Аэрофлота пришелся на время серьезного экономического стресса для России", - отмечается в исследовании. Группа успешно пережила "жестокий экономический шторм".

Аэрофлот пользуется своими структурными преимуществами и хорошо проработанной стратегией, пишут в заключение аналитики CAPA. В своем прогнозе они высказывают уверенность в продолжении роста Группы "Аэрофлот" для достижении поставленных стратегических целей.