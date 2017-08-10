Утренний электропоезд Серпухов-Дедовск будет останавливаться на платформе Москворечье
10.08.2017, 11:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 16 августа для удобства пассажиров пригородный электропоезд, который ежедневно выполняет диаметральный рейс с Курского направления МЖД на Рижское, от станции Серпухов в Дедовск, будет дополнительно останавливаться для посадки и высадки на остановочном пункте Москворечье. Платформа расположена в столичном районе Москворечье-Сабурово. С нее можно выйти на Каширское шоссе и улицу Борисовские пруды.
Электричка будет отправляться со станции Серпухов по привычному графику – в 03:58, на платформе Москворечье сделает полуминутную остановку в 05:28, а в конечный пункт, на станцию Дедовск, прибудет в 06:58.
Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД", сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Электричка будет отправляться со станции Серпухов по привычному графику – в 03:58, на платформе Москворечье сделает полуминутную остановку в 05:28, а в конечный пункт, на станцию Дедовск, прибудет в 06:58.
Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД", сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Источник: http://press.rzd.ru